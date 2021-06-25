14-летний брат Мбаппе подписал контракт с «ПСЖ»

Отмечается, то контракт рассчитан на 3 года. 14-летний Итан является младшим братом звездного нападающего парижского клуба.

Также «ПСЖ» заключил контракт с другим юным футболистом — Сенни Маюлу. Оба игрока будут тренироваться и играть в молодежных составах.