СМИ: «Барселона» сократит зарплаты игроков на 200 млн евро ради переподписания Месси

Команда Барселона

Этим летом «Барселоне» удалось обеспечить приезд четырех игроков в состав: Серхио Агуэро, Эрик Гарсиа, Эмерсон Ройал и Мемфис Депай. После заключения этих сделок, у каталонского клуба возникла острая необходимость в привлечении средств для переподписания контракта с Месси.

Отмечается, что «Барселоне» придется высвободить около 200 млн евро в качестве заработной платы, если Месси в конечном итоге согласится остаться. Клуб будет расставаться с футболистами, у которых очень высокая зарплата или просить игроков пойти на сокращение.