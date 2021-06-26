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00:30 (мск), источник: Sport24

СМИ: «Барселона» сократит зарплаты игроков на 200 млн евро ради переподписания Месси

Из-за долгов и новых трансферов «Барселоне» необходимо привлечь инвестиций в клуб на 200 млн евро ради переподписания Месси, сообщает Marca.

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Барселона

Этим летом «Барселоне» удалось обеспечить приезд четырех игроков в состав: Серхио Агуэро, Эрик Гарсиа, Эмерсон Ройал и Мемфис Депай. После заключения этих сделок, у каталонского клуба возникла острая необходимость в привлечении средств для переподписания контракта с Месси.

Отмечается, что «Барселоне» придется высвободить около 200 млн евро в качестве заработной платы, если Месси в конечном итоге согласится остаться. Клуб будет расставаться с футболистами, у которых очень высокая зарплата или просить игроков пойти на сокращение.

Ранее сообщалось, что Месси пока не договорился с руководством клуба о продлении. Действующий контракт 34-летнего аргентинца с «Барселоной» рассчитан до конца июня.

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