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13:03 (мск), источник: Газета.Ру

Кокорин может покинуть «Фиорентину»

Футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб, передает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что форвардом интересуются клубы из России и Ближнего Востока. «Фиалки» готовы отпустить Кокорина, но за адекватную сумму.

В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

В конце мая «Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба. Он сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года.

Спустя три недели Дженнаро Гаттузо и клуб прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. Сообщалось, что между сторонами возникли трения из-за того, что клуб не хочет подписывать игроков, предложенных Хорхе Мендесом, который также является представителем Гаттузо.

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