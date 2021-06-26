Кокорин может покинуть «Фиорентину»
Футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб, передает «Спорт-Экспресс».
Футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб, передает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что форвардом интересуются клубы из России и Ближнего Востока. «Фиалки» готовы отпустить Кокорина, но за адекватную сумму.
В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.
В конце мая «Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба. Он сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года.
Спустя три недели Дженнаро Гаттузо и клуб прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. Сообщалось, что между сторонами возникли трения