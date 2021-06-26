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20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Названы главное преимущество «Астаны» и головная боль для соперника по Лиге конференций

Греческое издание Novasports написало о сложностях, с которыми предстоит столкнуться «Арису» в противостоянии с «Астаной» во втором квалификационном раунде Лиги конференций, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Instagram

«Синтетический газон «Астана Арены» — головная боль «Ариса».

«Астана-Арена», на котором состоится матч между «Арисом» и «Астаной», заставляет тренерский штаб «желтых» (прозвище греческого клуба — прим. ред.) задуматься о том, как футболистам лучше подготовиться к предстоящему выездному матчу.

«Арис» готовится к новому сезону и в частности к первому официальному матчу в Лиге конференций против «Астаны», который состоится 22 июля в Казахстане. Как ни крути, но часть подготовки «желтых» сосредоточена именно на матче с «Астаной». Казахстанская команда находится под микроскопом тренерского штаба «Ариса».

Главная проблема в том, что газон «Астана-Арены» не натуральный, а синтетический. Это заставляет тренерский штаб «Ариса» считать, что подготовка игроков команды, которые привыкли играть на натуральном газоне, должна быть другим, чтобы иметь возможность нормально чувствовать себя на домашнем стадионе «Астаны».

У «Ариса» есть опыт игр на подобных полях. Летом 2019 года «желтые» играли в Норвегии на стадионе «Мольде», газон которого был искусственным. Эти воспоминания заставляют нынешний тренерский штаб «Ариса» думать, о том, чтобы игроки как можно лучше адаптировались к этим конкретным условиям. Некоторые из последних тренировок, которые будут проводиться в Салониках перед отъездом в Казахстан, должны будут пройти на поле с синтетическим газоном.

Собственно, помимо этого, «Арис» по плану должен вылететь в Нур-Султан за два дня до матча, чтобы накануне игры они сумели нормально подготовиться на новом для них покрытии", — пишет издание.

Также своими ожиданиями от матча поделился экс-игрок сборной Греции и «Ариса» Константинос Небеглерас: «“Арис” должен хорошо подготовиться к этому матчу. Потому что недостаток игровой практики может сказаться на фоне более 20 сыгранных игр “Астаны” в нынешнем сезоне. Это определенно имеет большую разницу. Конечно, соперник будет в более лучшей форме, но если “Арис” хорошо изучал “Астану” и хочет сделать что-то хорошее — он пройдет своего оппонента. Это стало бы хорошим началом для “Ариса” в еврокубках».

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