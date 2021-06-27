Lamborghini Кокорина задержали в Москве без номеров

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По информации источников, машина привлекла внимание инспекторов отсутствием номеров. При обыске была обнаружена коллекция из шести номерных знаков. Автомобиль эвакуировали и отправили на штрафстоянку. Отмечается, что футболисту могут не вернуть Lamborghini, так как он аннулировал страховку и учет, чтобы не платить штрафы.

Кокорин подписал контракт с итальянской командой 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.