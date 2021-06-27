Кокорин хочет остаться в «Фиорентине» и побороться за место в составе. Решение по нему примет новый тренер

Итальянский клуб готов рассмотреть серьезные предложения о трансфере форварда, однако россиянин хочет остаться в «Фиорентине» и ярко проявить себя. Решение по будущему Кокорина примет новый тренер «Фиорентины». Сам футболист готов отдать все силы, чтобы заслужить место в составе команды, пишет Viola News со ссылкой на Corriere dello Sport.