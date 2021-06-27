Кокорин хочет остаться в «Фиорентине» и побороться за место в составе. Решение по нему примет новый тренер
Нападающий Александр Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины» этим летом.
Нападающий Александр Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины» этим летом.
Итальянский клуб готов рассмотреть серьезные предложения о трансфере форварда, однако россиянин хочет остаться в «Фиорентине» и ярко проявить себя. Решение по будущему Кокорина примет новый тренер «Фиорентины». Сам футболист готов отдать все силы, чтобы заслужить место в составе команды, пишет Viola News со ссылкой на Corriere dello Sport.
30-летний нападающий присоединился к итальянскому клубу в январе. Футболист провел в Серии А 4 матча, сыграв в сумме 94 минуты. Результативными действиями Кокорин не отметился.
Вчера стало известно, что «Фиорентина» готова продать Кокорина. Он интересен клубам России и Ближнего Востока.