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13:51 (мск), источник: Sports.Ru

Кокорин хочет остаться в «Фиорентине» и побороться за место в составе. Решение по нему примет новый тренер

Нападающий Александр Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины» этим летом.

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Источник: РИА "Новости"

Итальянский клуб готов рассмотреть серьезные предложения о трансфере форварда, однако россиянин хочет остаться в «Фиорентине» и ярко проявить себя. Решение по будущему Кокорина примет новый тренер «Фиорентины». Сам футболист готов отдать все силы, чтобы заслужить место в составе команды, пишет Viola News со ссылкой на Corriere dello Sport.

30-летний нападающий присоединился к итальянскому клубу в январе. Футболист провел в Серии А 4 матча, сыграв в сумме 94 минуты. Результативными действиями Кокорин не отметился.

Вчера стало известно, что «Фиорентина» готова продать Кокорина. Он интересен клубам России и Ближнего Востока.

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