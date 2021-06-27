«Астана» потерпела второе подряд поражение в КПЛ
«Астана» проиграла «Кызыл-Жару» в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу и потерпела второе подряд поражение в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» проиграла «Кызыл-Жару» в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу и потерпела второе подряд поражение в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Счет в матче на третьей минуте открыл украинский полузащитник Максим Драченко, а на девятой — отличился еще один футболист из Украины Юрий Бушман, который увеличил преимущество «Кызыл-Жара» до 2:0.
На 51-й минуте Исламбек Куат один мяч отыграл, но на 68-й — черногорец Дарко Зорич снова восстановил преимущество в два мяча. Финальную же точку в матче на 86-й минуте поставил Абат Аймбетов.
В предыдущем матче «Астана» проиграла «Ордабасы» со счетом 0:2 и потеряла лидерство в КПЛ.
У «Астаны» осталось 38 очков, но уже завтра либо «Тобол» может оторваться на три балла, либо «Кайрат» сократить отставание на два очка. А «Кызыл-Жар» благодаря этой победе набрал 25 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.