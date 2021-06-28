«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Перед домом Бенитеса появился зловещий баннер
Неизвестные разместили баннер перед домом испанского тренера Рафаэля Бенитеса в графстве Мерсисайд, сообщает Goal.com.
Неизвестные разместили баннер перед домом испанского тренера Рафаэля Бенитеса в графстве Мерсисайд, сообщает Goal.com.
Ранее появилась информация, согласно которой Бенитес,
Фото можно посмотреть на странице журналиста Доминика Кинга в «Твиттере».
Рафаэль Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021 года разорвал контракт. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьёй. Специалист также работал в «Ливерпуле», «Реале», «Наполи», «Челси» и ряде испанских клубов.