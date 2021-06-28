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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Перед домом Бенитеса появился зловещий баннер

Неизвестные разместили баннер перед домом испанского тренера Рафаэля Бенитеса в графстве Мерсисайд, сообщает Goal.com.

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Источник: AP 2021

Ранее появилась информация, согласно которой Бенитес, когда-то возглавлявший «Ливерпуль», на этой неделе подпишет контракт с «Эвертоном» и станет новым главным тренером клуба. Надпись на баннере гласит: «Мы знаем, где ты живёшь. Не подписывай». По информации источника, таким образом фанаты «Эвертона» решили выразить своё несогласие с возможным назначением специалиста.

Фото можно посмотреть на странице журналиста Доминика Кинга в «Твиттере».

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Рафаэль Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021 года разорвал контракт. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьёй. Специалист также работал в «Ливерпуле», «Реале», «Наполи», «Челси» и ряде испанских клубов.

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