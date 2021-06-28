«Арсенал» готов заплатить за трансфер форварда сборной Украины Яремчука € 25 млн

По информации источника, английский клуб готов заплатить за трансфер 25-летнего украинского форварда € 25 млн. Отмечается, что в услугах Яремчука также заинтересованы «Милан», «Рома» и некоторые немецкие клубы. Миланский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста. Действующий контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до 2025 года.