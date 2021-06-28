«Бавария» интересуется Рамосом. Переход маловероятен из-за адаптации и языка
Пока неизвестно, где продолжит карьеру защитник Серхио Рамос, покинувший «Реал».
Пока неизвестно, где продолжит карьеру защитник Серхио Рамос, покинувший «Реал».
Последней командой, проявившей интерес к 35-летнему испанцу, стала «Бавария», сообщает ESPN.
Немецкий клуб планирует найти опытного игрока на замену Давиду Алабе и Джерому Боатенгу.
Однако переезд Рамоса в Германию пока трудно представить, учитывая опасения по поводу адаптации и языкового барьера.
Рамосом также интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Сам защитник оценивает все варианты перед принятием решения.