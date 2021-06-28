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18:09 (мск), источник: Sports.Ru

«Бавария» интересуется Рамосом. Переход маловероятен из-за адаптации и языка

Пока неизвестно, где продолжит карьеру защитник Серхио Рамос, покинувший «Реал».

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Источник: AFP 2021

Последней командой, проявившей интерес к 35-летнему испанцу, стала «Бавария», сообщает ESPN.

Немецкий клуб планирует найти опытного игрока на замену Давиду Алабе и Джерому Боатенгу.

Однако переезд Рамоса в Германию пока трудно представить, учитывая опасения по поводу адаптации и языкового барьера.

Рамосом также интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Сам защитник оценивает все варианты перед принятием решения.

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