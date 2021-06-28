Арнаутович бесплатно перейдет в «Болонью»

Сам Марко уже договорился с руководством «Шанхай СИПГ» о расторжении контракта и присоединится к «Болонье» на правах свободного агента.

Что касается его личного контракта, то он будет подписан на три года, а его зарплата составит 2,7 миллиона евро в год.