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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» вновь продлил контракт с Фернандиньо

Как сообщает пресс-служба «горожан», контракт с 36-летним опорником был продлён до лета 2022 года. Предыдущее соглашение бразильского футболиста истекало завтра, 30 июня.

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Источник: Reuters

Капитан «Манчестер Сити» полузащитник Фернандиньо останется в команде ещё как минимум на один сезон.

«Фернандиньо — выдающийся футболист, один из лучших в мире на своей позиции. Это примерный профессионал. С момента перехода его отношение к делу и стабильность были невероятными. Фернандиньо — наш капитан и лидер. В нашем составе есть молодые талантливые игроки, и важно, чтобы рядом с ними был такой человек, как Фернандиньо, учитывая его знания и опыт. Он остаётся важным игроком для нас, и мы рады, что он подписал новый контракт», — сказал спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.

Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» в 2013 году из донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне хавбек провёл 21 матч в английской Премьер-лиге, отдал две голевые передачи и получил шесть жёлтых карточек.

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