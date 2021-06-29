Патрик Виейра должен возглавить «Кристал Пэлас»
Новым главным тренером «Кристал Пэлас» станет бывший наставник «Ниццы» Патрик Виейра, утверждает The Athletic.
Новым главным тренером «Кристал Пэлас» станет бывший наставник «Ниццы» Патрик Виейра, утверждает The Athletic.
По информации издания, лондонский клуб и французский специалист договорились о сотрудничестве и должны в ближайшее время подписать контракт. Виейра также предстоит получить рабочую визу.
Виейра в бытность футболистом играл в Англии за «Арсенал» и «Манчестер Сити». В ходе карьеры также выступал за «Канн», «Милан», «Ювентус» и «Интер». Впоследствии работал тренером в системе «Манчестер Сити», а также с 2016 по 2018 год возглавлял «Нью-Йорк Сити». Последним местом работы Патрика была «Ницца», которую он покинул в прошлом году.
Ранее у «Кристал Пэлас» дважды подряд сорвалось назначение нового главного тренера. В последний момент не удалось договориться с Нуну Эшпириту Санту, а Люсьен Фавр передумал подписывать контракт, несмотря на согласованные условия.