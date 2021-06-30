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12:59 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду нет переговоров с «Юве» по новому контракту. Форвард еще не решил, останется ли в клубе

Будущее нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду остается неопределенным.

ЮвентусИталия. Серия А
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Источник: AP 2021

Футболист не ведет переговоры с итальянским клубом по новому контракту.

Сейчас «Ювентус» ждет окончательного решения от португальца и его агента Жорже Мендеша по поводу того, останется 36-летний форвард в клубе этим летом или нет, пишет журналист Фабрицио Романо.

Срок действующего соглашения между «Юве» и Роналду истекает летом 2022 года. По нему нападающий зарабатывает 31 млн евро за сезон.

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