У Роналду нет переговоров с «Юве» по новому контракту. Форвард еще не решил, останется ли в клубе
Будущее нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду остается неопределенным.
ЮвентусИталия. Серия А
Будущее нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду остается неопределенным.
Футболист не ведет переговоры с итальянским клубом по новому контракту.
Сейчас «Ювентус» ждет окончательного решения от португальца и его агента Жорже Мендеша по поводу того, останется 36-летний форвард в клубе этим летом или нет, пишет журналист Фабрицио Романо.
Срок действующего соглашения между «Юве» и Роналду истекает летом 2022 года. По нему нападающий зарабатывает 31 млн евро за сезон.