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15:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рибери покинет «Фиорентину» в качестве свободного агента

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

Фиорентина
Италия. Серия А
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Источник: AP 2021

По сведениям источника, флорентийский клуб решил не продлевать контракт с 38-летним французом. «Фиалки» предложили игрока «Лацио», но римский клуб не заинтересован в футболисте.

В минувшем сезоне Рибери провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

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