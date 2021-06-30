Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти завершил профессиональную карьеру
Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти сообщил о завершении карьеры футболиста в своём «инстаграме».
Рубин
СпартакИталия. Серия А
Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти сообщил о завершении карьеры футболиста в своём «инстаграме».
Последним клубом 34-летнего игрока была «Верона».
Сальваторе Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе
Боккетти также выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», играл за национальную команду Италии.