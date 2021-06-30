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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти завершил профессиональную карьеру

Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти сообщил о завершении карьеры футболиста в своём «инстаграме».

Рубин
СпартакИталия. Серия А
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Источник: AP 2021

Последним клубом 34-летнего игрока была «Верона».

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Сальваторе Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил 5 мячей. В «Верону» итальянский защитник перешёл летом 2019 года, а осенью 2020 года стал футболистом «Пескары».

Боккетти также выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», играл за национальную команду Италии.

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