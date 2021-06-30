Бенитес назначен главным тренером «Эвертона»

С 61-летним специалистом подписан трехлетний контракт. Он начнет работу с командой с 5 июля. Бенитес сменил на посту итальянца Карло Анчелотти, который покинул клуб, чтобы возглавить мадридский «Реал». Предыдущим местом работы Бенитеса был китайский «Далянь Профешнл».

«Я рад присоединиться к “Эвертону”. Я был очень впечатлен амбициями, продемонстрированными представителями клуба, и их желанием принести успех этому клубу. Я полон решимости сыграть большую роль в помощи этому великому клубу в достижении его амбиций», — сказал Бенитес.