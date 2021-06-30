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18:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бенитес назначен главным тренером «Эвертона»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Эвертон» на официальном сайте объявил о назначении испанца Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера команды.

Эвертон
ЛиверпульАнглия. Премьер-лига
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Источник: Спорт РИА Новости

С 61-летним специалистом подписан трехлетний контракт. Он начнет работу с командой с 5 июля. Бенитес сменил на посту итальянца Карло Анчелотти, который покинул клуб, чтобы возглавить мадридский «Реал». Предыдущим местом работы Бенитеса был китайский «Далянь Профешнл».

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«Я рад присоединиться к “Эвертону”. Я был очень впечатлен амбициями, продемонстрированными представителями клуба, и их желанием принести успех этому клубу. Я полон решимости сыграть большую роль в помощи этому великому клубу в достижении его амбиций», — сказал Бенитес.

Бенитес — обладатель множества трофеев, в частности, испанский специалист является двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка УЕФА с «Валенсией», победителем Лиги чемпионов во главе «Ливерпуля», победителем Лиги Европы с лондонским «Челси», обладателем Кубка Италии с «Наполи».

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