Пытаются продать в «Кайрат», но он хочет в «Астану». Бразилец Жоао Пауло покидает «Ордабасы»
Бразильский бомбардир Жоао Пауло покидает «Ордабасы». Об этом в своем
ОрдабасыКазахстан. Премьер-лига
Бразильский бомбардир Жоао Пауло покидает «Ордабасы». Об этом в своем
Отмечается, что на футболиста претендуют претендует «Шахтер», а руководство «Ордабасы» пытается продать его в «Кайрат».
Сам же игрок желает переехать в столицу и играть в команде Андрея Тихонова. Переговоры в самом разгаре.
Напомним, что после 18-ти туров КПЛ «Астана» идет на втором месте, а «Кайрат» — на третьем.