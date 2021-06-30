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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

Пытаются продать в «Кайрат», но он хочет в «Астану». Бразилец Жоао Пауло покидает «Ордабасы»

Бразильский бомбардир Жоао Пауло покидает «Ордабасы». Об этом в своем телеграм-канале сообщает инсайдер Айдын Кожахмет. Причиной стали финансовые проблемы клуба.

ОрдабасыКазахстан. Премьер-лига
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Отмечается, что на футболиста претендуют претендует «Шахтер», а руководство «Ордабасы» пытается продать его в «Кайрат».

Сам же игрок желает переехать в столицу и играть в команде Андрея Тихонова. Переговоры в самом разгаре.

Напомним, что после 18-ти туров КПЛ «Астана» идет на втором месте, а «Кайрат» — на третьем.

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