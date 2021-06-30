Винченцо Итальяно возглавил «Фиорентину» Кокорина

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. 43-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Специю». При нем команда завоевала путевку в серию А и сумела удержаться в элите, заняв 15-е место. Ранее он также вывел в серию В «Трапани».