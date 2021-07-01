Все, Месси официально больше не игрок «Барселоны». Но это ненадолго

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В среду, 30 июня, первые полосы испанских спортивных СМИ украшал портрет Лионеля Месси, напоминая, что в полночь капитан «Барселоны» может впервые за 7478 дней ярчайшей профессиональной карьеры получить статус свободного агента. Каталонское издание Sport и вовсе вышло с шапкой Dia Messi («День Месси»). При этом отсутствовали даже намеки на панику и нагнетание страстей, так как на протяжении нескольких дней все новости сводились к одному: стороны достигли принципиального соглашения и согласовывают последние детали, включая систему бонусов. Последний пункт важен, так как зарплата аргентинца будет меньше, чем раньше.

Сам же процесс, как утверждало Radio Catalunya, совершенно не тревожил руководство клуба. О полном спокойствии в ответ на вопрос Goal.com заявил и президент «Барсы» Жоан Лапорта, которого журналисты встретили днем около стадиона «Камп Ноу». Ранее — во время презентации снятого TV3 документального фильма «Месси, искусство «десятки» — Лапорта говорил: «Идея состоит в том, чтобы поскорее объявить о продлении, и это устраивает обе стороны».

Что касается деталей контракта, то процесс их согласования затягивался из-за множества пунктов длительного соглашения и разных статусов Месси. Дело в том, что два ближайших года аргентинец должен провести в качестве игрока «Барселоны», потом отправиться на три сезона в МЛС и одновременно с этим стать послом сине-гранатовых в Америке, и, наконец, вернуться в столицу Каталонии уже в качестве одного из руководителей родного клуба. Ряд источников утверждает, что Лео сам выберет себе должность, и его договор в новой роли будет рассчитан на пять лет. А так как сейчас капитан выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки, приходится учитывать как расстояния, так и разницу в часовых поясах.

Кроме того, как утверждает ESPN, сине-гранатовые находятся в тесном контакте с налоговыми службами и руководством ла лиги, так как сложную финансовую ситуацию, а также существующий в Испании потолок зарплат никто не отменял. Еще перед началом прошлого сезона имевшей самую большую в мире платежную ведомость «Барселоне» пришлось лихорадочно избавляться от таких заслуженных людей, как Луис Суарес, Иван Ракитич и Артуро Видаль, с единственной целью — сократить выплаты и вписаться в рамки ужесточившихся требований. Сейчас глава лиги Хавьер Тебас предупредил клуб, что для регистрации нового контракта Месси каталонцам, возможно, придется еще немного урезать свои расходы.

Лапорта, Куман и фактор Агуэро

Однако для всех было очевидно — он остается. Это просто констатация факта, хотя год назад Месси объявил войну прежнему руководству клуба и решил доиграть активированный дополнительно год прежнего соглашения только по двум причинам. Во-первых, из уважения к клубу и нежеланию судиться с «Барсой». Во-вторых, из-за слабых юридических позиций в возможном споре о разрыве договора. Желающие могут поменять два мотива местами, но давайте верить в романтику, олицетворением которой стала игра гениального аргентинца.

Тем более история в итоге получается красивой, а союз Месси с сине-гранатовыми, который трещал по швам вместе с бюджетом каталонцев, снова видится вечным и действительно заключенным на небесах. Невозможно поверить в то, что прошлым летом практически все были убеждены: «Барса» и Лео больше не могут ничего дать друг другу, а капитан тянет команду вниз, мешая запущенному процессу смены поколений.

Как показал прошедший сезон — одно другому не только не мешает, и даже, напротив, помогает. И было очень интересно наблюдать, как Месси вслед за Ансу Фати стал по-отечески опекать Педри, а проведший несколько месяцев на больничном Жерар Пике не уставал нахваливать своих молодых сменщиков — Оскара Мингесу и Роберта Араухо. Главным же было то, что Месси снова стал получать удовольствие от игры и дарить его болельщикам, показывая лучший футбол за последние несколько лет. Так что, как бы не ругали упустившего чемпионский шанс Роналда Кумана, голландец выполнил свою мечту — снова сделал Лео счастливым и нашел ему роль, которая максимально реализует талант лучшего футболиста мира.

Естественно, сыграл свою роль и досрочный уход бывшего президента Жозепа Бартомеу, который своими скандальными решениями довел до белого каления обычно скромного и находящегося на своей волне Месси. Лапорта оказался идеальным успокоительным, так как он руководил «Барселоной» в один из лучших периодов в ее истории и, что даже более важно, имел хорошие отношения с Месси. Например, еще до выборов, когда в прессу слили детали контракта капитана, Лапорта не только публично поддержал футболиста, но и аргументированно доказал: Лео приносит клубу гораздо больше, чем на него тратят.

По возвращении на президентский пост Лапорте удалось убедить капитана в наличии серьезного проекта, ориентированного на победу в Лиге чемпионов. Для Месси это было принципиальным моментом, и руководство подкрепило слова делами. Да, сорвался переход Жоржиньо Вайналдума, выбравшего «ПСЖ», однако «Барса» подписала Эрика Гарсию, Эмерсона, Мемфиса Депая и Серхио Агуэро. Приглашение последнего — персональный реверанс в сторону Месси, который давно мечтал сыграть со своим закадычным другом не только в сборной.

К этой сделке есть вопросы после невзрачного сезона Агуэро в «Манчестер Сити». Однако на Кубке Америки форвард не только организовал классный гол Лео в ворота Боливии, но и, как уверял Лапорта, еще и постоянно напоминал другу о новом контракте. В общем, пусть символически разрыв и состоялся, «Барселона» и Месси сделали все, чтобы их общая история продолжалась. В ней еще достаточно ненаписанных страниц.