Все, Месси официально больше не игрок «Барселоны». Но это ненадолго
Контракт аргентинца с
БарселонаИспания. Примера
Контракт аргентинца с
В среду, 30 июня, первые полосы испанских спортивных СМИ украшал портрет Лионеля Месси, напоминая, что в полночь капитан «Барселоны» может впервые за 7478 дней ярчайшей профессиональной карьеры получить статус свободного агента. Каталонское издание Sport и вовсе вышло с шапкой Dia Messi («День Месси»). При этом отсутствовали даже намеки на панику и нагнетание страстей, так как на протяжении нескольких дней все новости сводились к одному: стороны достигли принципиального соглашения и согласовывают последние детали, включая систему бонусов. Последний пункт важен, так как зарплата аргентинца будет меньше, чем раньше.
Сам же процесс, как утверждало Radio Catalunya, совершенно не тревожил руководство клуба. О полном спокойствии в ответ на вопрос Goal.com заявил и президент «Барсы» Жоан Лапорта, которого журналисты встретили днем около стадиона «Камп Ноу». Ранее — во время презентации снятого TV3 документального фильма «Месси, искусство «десятки» — Лапорта говорил: «Идея состоит в том, чтобы поскорее объявить о продлении, и это устраивает обе стороны».
Что касается деталей контракта, то процесс их согласования затягивался
Кроме того, как утверждает ESPN,
Однако для всех было очевидно — он остается. Это просто констатация факта, хотя год назад Месси объявил войну прежнему руководству клуба и решил доиграть активированный дополнительно год прежнего соглашения только по двум причинам.
Тем более история в итоге получается красивой, а союз Месси с
Как показал прошедший сезон — одно другому не только не мешает, и даже, напротив, помогает. И было очень интересно наблюдать, как Месси вслед за Ансу Фати стал
Естественно, сыграл свою роль и досрочный уход бывшего президента Жозепа Бартомеу, который своими скандальными решениями довел до белого каления обычно скромного и находящегося на своей волне Месси. Лапорта оказался идеальным успокоительным, так как он руководил «Барселоной» в один из лучших периодов в ее истории и, что даже более важно, имел хорошие отношения с Месси. Например, еще до выборов, когда в прессу слили детали контракта капитана, Лапорта не только публично поддержал футболиста, но и аргументированно доказал: Лео приносит клубу гораздо больше, чем на него тратят.
По возвращении на президентский пост Лапорте удалось убедить капитана в наличии серьезного проекта, ориентированного на победу в Лиге чемпионов. Для Месси это было принципиальным моментом, и руководство подкрепило слова делами. Да, сорвался переход Жоржиньо Вайналдума, выбравшего «ПСЖ», однако «Барса» подписала Эрика Гарсию, Эмерсона, Мемфиса Депая и Серхио Агуэро. Приглашение последнего — персональный реверанс в сторону Месси, который давно мечтал сыграть со своим закадычным другом не только в сборной.
К этой сделке есть вопросы после невзрачного сезона Агуэро в «Манчестер Сити». Однако на Кубке Америки форвард не только организовал классный гол Лео в ворота Боливии, но и, как уверял Лапорта, еще и постоянно напоминал другу о новом контракте. В общем, пусть символически разрыв и состоялся, «Барселона» и Месси сделали все, чтобы их общая история продолжалась. В ней еще достаточно ненаписанных страниц.
Андрей Кузичев