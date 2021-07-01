Президент «Барселоны» уверен, что Месси останется

Официально у аргентинца 1 июля закончился договор с каталонцами.

«Мы хотим, чтобы Лионель Месси остался, а Лео хочет остаться. Все идет по плану — у нас есть проблема с финансовым Fair Play, поэтому находимся в процессе поиска наилучшего решения для обеих сторон», — приводит в Twitter слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», а после этого займет административную должность в «Барсе».

За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

34-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года.

В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.