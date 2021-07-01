«Ливерпуль» нашел замену Вейналдуму

По информации источника, «красные» рассматривают Отавиу в качестве замены Джорджиньо Вейналдуму, который в это трансферное окно перешел в «ПСЖ». В контракте игрока прописана сумма отступных, которая 1 июля увеличилась с 40 до 60 миллионов евро.