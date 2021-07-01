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11:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» нашел замену Вейналдуму

Полузащитник «Порту» Отавиу может продолжить карьеру в Англии.

Ливерпуль
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Источник: AP 2021

Как сообщает A Bola, «Ливерпуль» заинтересован в подписании 26-летнего бразильца.

По информации источника, «красные» рассматривают Отавиу в качестве замены Джорджиньо Вейналдуму, который в это трансферное окно перешел в «ПСЖ». В контракте игрока прописана сумма отступных, которая 1 июля увеличилась с 40 до 60 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Отавиу сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал 12 голевых передач.

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