Трансфер Кокорина из «Спартака» в Италию назвали эталонной махинацией

Футболист перешел в итальянский клуб зимой. Он провел четыре матча и не сумел отметиться результативными действиями. Большую часть остальных игр нападающий пропустил из-за травмы.
«Переход Кокорина в “Фиорентину” — эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует.
Теперь у “Фиорентины” головная боль, им надо придумать, куда бы Сашу сплавить. Но шанс все-таки ему дать должны, хотя бы сборы пройти. Те люди, которые принимали участие в его переходе, будут всячески воздействовать на новый тренерский штаб, это в их интересах», — цитирует Канчельскиса портал Sport24.
Кокорину 30 лет, ранее он выступал за «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Сочи». Футболист является чемпионом России, обладателем национальных кубка и суперкубка.