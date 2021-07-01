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12:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трансфер Кокорина из «Спартака» в Италию назвали эталонной махинацией

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис охарактеризовал трансфер форварда Александра Кокорина из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину» трансферной махинацией.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист перешел в итальянский клуб зимой. Он провел четыре матча и не сумел отметиться результативными действиями. Большую часть остальных игр нападающий пропустил из-за травмы.

«Переход Кокорина в “Фиорентину” — эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует.

Теперь у “Фиорентины” головная боль, им надо придумать, куда бы Сашу сплавить. Но шанс все-таки ему дать должны, хотя бы сборы пройти. Те люди, которые принимали участие в его переходе, будут всячески воздействовать на новый тренерский штаб, это в их интересах», — цитирует Канчельскиса портал Sport24.

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Кокорину 30 лет, ранее он выступал за «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Сочи». Футболист является чемпионом России, обладателем национальных кубка и суперкубка.

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