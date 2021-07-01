Трансфер Кокорина из «Спартака» в Италию назвали эталонной махинацией

«Переход Кокорина в “Фиорентину” — эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует.



Теперь у “Фиорентины” головная боль, им надо придумать, куда бы Сашу сплавить. Но шанс все-таки ему дать должны, хотя бы сборы пройти. Те люди, которые принимали участие в его переходе, будут всячески воздействовать на новый тренерский штаб, это в их интересах», — цитирует Канчельскиса портал Sport24.