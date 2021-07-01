В дортмундской «Боруссии» подтвердили переход Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»

«У нас есть договорённость с “Манчестер Юнайтед”. Джейдон выразил желание сменить команду, мы были бы рады его сохранить. Мы не столько рады деньгам, которые получим после трансфера, сколько расстроены, что он уходит», — приводит слова Ватцке журналист Свен Вестершульце в «Твиттере».

Сумма сделки — от 85 млн евро, без учета агентских выплат. О трансфере объявят, когда футболист сборной Англии пройдет медосмотр в новом клубе.