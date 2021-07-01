Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Англия
Германия
20
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швеция
Украина
12
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
Все события
Фоторепортажи
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
15:59 (мск), источник: ТАСС

«Фиорентина» объявила об уходе футболиста Рибери

Ранее сообщалось, что интерес к 38-летнему Рибери проявляет итальянская «Монца».

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

ТАСС, 1 июля. Французский футболист Франк Рибери не стал продлевать контракт с итальянской «Фирентиной» и покинул клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также в связи с истечением соглашения «Фиорентину» покинул испанец Борха Валеро.

Ранее портал SportMediaset сообщил, что интерес к 38-летнему Рибери проявляет «Монца», выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

Читайте также
Трансфер Кокорина из «Спартака» в Италию назвали эталонной махинацией

По итогам прошедшего сезона «Фиорентина» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков в 38 турах. За флорентийский клуб выступает россиянин Александр Кокорин.

Рибери выступал за «Фиорентину» с лета 2019 года. В прошедшем сезоне француз принял участие в 30 матчах за команду из Флоренции во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь голевых передач. Ранее полузащитник играл за германскую «Баварию», турецкий «Галатасарай», а также французские «Марсель», «Мец», «Брест» и «Булонь». За сборную Франции Рибери провел 81 матч, забив 16 голов.

В составе «Баварии» Рибери был признан лучшим игроком 2013 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выиграл Лигу чемпионов сезона-2012/13 и Суперкубок УЕФА 2013 года, стал девятикратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем Кубка Германии.

 Сборная России по футболу получит €10,75 млн за выступление на Евро
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Дать второй шанс Слуцкому? Интересный вариант для сборной России
Зинченко мог играть за Россию. Ему даже делали гражданство
МОК запретил медведя. Санкции коснулись купальников синхронисток
Битва Украины с Англией и другое: чего ждать от 1/4 финала Евро
Беларусь может провести домашние отборочные матчи ЧМ в Казани
«ПСЖ» и Серхио Рамос находятся в продвинутых переговорах
«Ювентус» получил право на выступление в Лиге чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь