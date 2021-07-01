«Фиорентина» объявила об уходе футболиста Рибери

ТАСС, 1 июля. Французский футболист Франк Рибери не стал продлевать контракт с итальянской «Фирентиной» и покинул клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также в связи с истечением соглашения «Фиорентину» покинул испанец Борха Валеро.

Ранее портал SportMediaset сообщил, что интерес к 38-летнему Рибери проявляет «Монца», выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

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По итогам прошедшего сезона «Фиорентина» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков в 38 турах. За флорентийский клуб выступает россиянин Александр Кокорин.

Рибери выступал за «Фиорентину» с лета 2019 года. В прошедшем сезоне француз принял участие в 30 матчах за команду из Флоренции во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь голевых передач. Ранее полузащитник играл за германскую «Баварию», турецкий «Галатасарай», а также французские «Марсель», «Мец», «Брест» и «Булонь». За сборную Франции Рибери провел 81 матч, забив 16 голов.