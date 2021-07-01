«Фиорентина» объявила об уходе футболиста Рибери
Ранее сообщалось, что интерес к 38-летнему Рибери проявляет итальянская «Монца».
Ранее сообщалось, что интерес к 38-летнему Рибери проявляет итальянская «Монца».
ТАСС, 1 июля. Французский футболист Франк Рибери не стал продлевать контракт с итальянской «Фирентиной» и покинул клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщает
Также в связи с истечением соглашения «Фиорентину» покинул испанец Борха Валеро.
Ранее портал SportMediaset сообщил, что интерес к 38-летнему Рибери проявляет «Монца», выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.
По итогам прошедшего сезона «Фиорентина» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков в 38 турах. За флорентийский клуб выступает россиянин Александр Кокорин.
Рибери выступал за «Фиорентину» с лета 2019 года. В прошедшем сезоне француз принял участие в 30 матчах за команду из Флоренции во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь голевых передач. Ранее полузащитник играл за германскую «Баварию», турецкий «Галатасарай», а также французские «Марсель», «Мец», «Брест» и «Булонь». За сборную Франции Рибери провел 81 матч, забив 16 голов.
В составе «Баварии» Рибери был признан лучшим игроком 2013 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выиграл Лигу чемпионов сезона-2012/13 и Суперкубок УЕФА 2013 года, стал девятикратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем Кубка Германии.