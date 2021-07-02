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01:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джейдона Санчо

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду футболиста сборной Англии Джейдона Санчо, который ранее выступал за дортмундскую «Боруссию».

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Источник: AFP 2021

Как отмечается, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере, и Санчо прибудет в расположение «МЮ» после завершения выступления на чемпионате Европы, чтобы пройти медосмотр и подписать личный контракт.

Сумма трансфера официально не называется, но, по информации СМИ, она составила 85 миллионов евро.

Санчо — воспитанник «Уотфорда» и «Манчестер Сити», взрослую карьеру полузащитник начал в «Боруссии» в 2017 году. С тех пор он провел за дортмундскую команду 137 официальных матчей, в которых забил 50 мячей. Сейчас Санчо в составе сборной Англии участвует в ЕВРО-2020, на котором команда вышла в четвертьфинал.

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