«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джейдона Санчо

Как отмечается, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере, и Санчо прибудет в расположение «МЮ» после завершения выступления на чемпионате Европы, чтобы пройти медосмотр и подписать личный контракт.

Сумма трансфера официально не называется, но, по информации СМИ, она составила 85 миллионов евро.

Санчо — воспитанник «Уотфорда» и «Манчестер Сити», взрослую карьеру полузащитник начал в «Боруссии» в 2017 году. С тех пор он провел за дортмундскую команду 137 официальных матчей, в которых забил 50 мячей. Сейчас Санчо в составе сборной Англии участвует в ЕВРО-2020, на котором команда вышла в четвертьфинал.