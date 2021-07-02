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11:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, скорее всего, останется в команде еще на один сезон, информирует Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Как отмечается, несмотря на разговоры об уходе, 22-летний форвард сборной Франции не покинет парижский клуб этим летом, так как у него есть договоренность с главным тренером Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлить контракт с «ПСЖ», однако потом появилась информация, что клуб готов предложить футболисту 50 миллионов евро в год. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Пока Мбаппе, который вылетел со сборной Франции от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020, так и не продлил контракт с «ПСЖ».

Игроком активно интересуется «Реал», однако мадридцы готовы предложить Мбаппе только 25 миллионов за сезон. Трансферная стоимость игрока — 160 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/2021 форвард провел 47 матчей за команду, на его счету 42 гола и 11 результативных передач.

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