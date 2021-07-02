Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом

Как отмечается, несмотря на разговоры об уходе, 22-летний форвард сборной Франции не покинет парижский клуб этим летом, так как у него есть договоренность с главным тренером Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлить контракт с «ПСЖ», однако потом появилась информация, что клуб готов предложить футболисту 50 миллионов евро в год. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Пока Мбаппе, который вылетел со сборной Франции от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020, так и не продлил контракт с «ПСЖ».

Игроком активно интересуется «Реал», однако мадридцы готовы предложить Мбаппе только 25 миллионов за сезон. Трансферная стоимость игрока — 160 миллионов евро.