33-летний Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Стороны заключили новое соглашение, которое рассчитано до июня 2022 года.

Напомним, Хуан Мата стал игроком «Манчестер Юнайтед» 25 января 2014 года, перейдя из «Челси» за € 44,5 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хуан провёл девять матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В сборную Испании полузащитник вызывался с 2009 по 2016 год. В национальной команде Хуан Мата стал чемпионом мира и чемпионом Европы.