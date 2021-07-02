33-летний Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Испанский полузащитник Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», информирует официальный сайт «красных дьяволов».
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Испанский полузащитник Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», информирует официальный сайт «красных дьяволов».
Стороны заключили новое соглашение, которое рассчитано до июня 2022 года.
Напомним, Хуан Мата стал игроком «Манчестер Юнайтед» 25 января 2014 года, перейдя из «Челси» за € 44,5 млн. В нынешнем сезоне английской
В сборную Испании полузащитник вызывался с 2009 по 2016 год. В национальной команде Хуан Мата стал чемпионом мира и чемпионом Европы.
Ранее СМИ писали об интересе к Хуану Мате со стороны римского «Лацио», ряда испанских и арабских клубов, однако до официальных предложений дело не дошло.