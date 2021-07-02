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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

33-летний Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Испанский полузащитник Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», информирует официальный сайт «красных дьяволов».

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Источник: AP 2021

Стороны заключили новое соглашение, которое рассчитано до июня 2022 года.

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Напомним, Хуан Мата стал игроком «Манчестер Юнайтед» 25 января 2014 года, перейдя из «Челси» за € 44,5 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хуан провёл девять матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В сборную Испании полузащитник вызывался с 2009 по 2016 год. В национальной команде Хуан Мата стал чемпионом мира и чемпионом Европы.

Ранее СМИ писали об интересе к Хуану Мате со стороны римского «Лацио», ряда испанских и арабских клубов, однако до официальных предложений дело не дошло.

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