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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

«У меня не было разговора с «Астаной». Шомко рассказал о переходе в «Актобе» и целях на сезон

Игрок сборной Казахстана Дмитрий Шомко определился с новым клубом и подписал контракт до конца сезона с «Актобе». В беседе с корреспондентом Vesti.kz опытный защитник рассказал о причинах своего выбора, задаче побороться за еврокубки и отсутствии переговоров с «Астаной».

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«При переходе в «Актобе» был большой интерес со стороны руководства клуба и тренерского штаба, за что им огромное спасибо! Это футбольный город, очень тепло меня принял! Всем болельщикам хочу сказать спасибо за такой прием. Относительно «Астаны» не могу ничего сказать, у меня не было конкретного предложения от них и разговора с ними.

Для себя я лично поставил цель — помочь поднять «Актобе», насколько возможно. Минимум — в еврокубки. Либо через кубок, либо через чемпионат. В «Актобе» всегда ставят самые высокие задачи, здесь дух чемпионов и он никогда не будет забыт. Для этого надо усердно работать и верить в свои силы, что нам в данной ситуации все по плечу. Надеюсь, что мы со всеми сделаем так, чтобы по окончании сезона город гордился командой и она попала в еврокубки", — отметил игрок.

Напомним, что Шомко в этом году выступал за российский «Ротор», но покинул клуб на правах свободного агента после вылета команды из РПЛ. С 2014 по 2020 год защитник выступал за «Астану» и выиграл со столичным клубом шесть чемпионских титулов.

«Актобе» на данный момент занимает девятое место в Olimpbet-чемпионате Казахстана, имея в своем активе 23 очка после 19 туров.

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