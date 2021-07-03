Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Чехия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Украина
Англия
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
П 1:3
11
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Все события
Фоторепортажи
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
17:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» подпишет португальского полузащитника из чемпионата России

ФК «Кайрат» в ближайшее время подпишет контракт с португальским полузащитником Рикарду Алвешом, сообщает Meta-ratings.kz.

Кайрат
Оренбург
Крылья СоветовЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

28-летний футболист должен прибыть в Алматы сразу после получения разрешения на выезд от межведомственной комиссии.

Отмечается, что стороны обговорили все условия. В Алматы Алвеш сразу пройдет медицинский осмотр, после чего заключит соглашение.

Последние три года хавбек провел в России, защищая цвета «Оренбурга» и «Крыльев Советов». До этого он выступал на родине за «Портимоненсе», румынский «Рапид» и словенскую «Олимпию».

Стоит отметить, что «Кайрат» и ранее проявлял интерес к бывшему игроку юношеских сборных Португалии.

Алвеш станет третьим новичком алматинского клуба, который ранее подписал камерунца Маки Баньяка и вернувшегося из бельгийского «Беерсхота» Яна Вороговского.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Уткин заявил, что Черчесов будет уволен на следующей неделе
Клуб РПЛ подписал контракт с воспитанником «Челси»
Вратарь Украины попал в сборную, когда вылетели три основных
«Краснодар» интересуется нападающим сборной Шотландии
Зинченко рассказал, за счет чего они смогут победить Англию
Стогниенко прокомментирует финальную игру Евро-2020
Российский пилот стал последним в квалификации Гран-при Австрии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь