«Кайрат» подпишет португальского полузащитника из чемпионата России

28-летний футболист должен прибыть в Алматы сразу после получения разрешения на выезд от межведомственной комиссии.

Отмечается, что стороны обговорили все условия. В Алматы Алвеш сразу пройдет медицинский осмотр, после чего заключит соглашение.

Последние три года хавбек провел в России, защищая цвета «Оренбурга» и «Крыльев Советов». До этого он выступал на родине за «Портимоненсе», румынский «Рапид» и словенскую «Олимпию».

Стоит отметить, что «Кайрат» и ранее проявлял интерес к бывшему игроку юношеских сборных Португалии.