«Кайрат» подпишет португальского полузащитника из чемпионата России
ФК «Кайрат» в ближайшее время подпишет контракт с португальским полузащитником Рикарду Алвешом, сообщает
Кайрат
Оренбург
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ФК «Кайрат» в ближайшее время подпишет контракт с португальским полузащитником Рикарду Алвешом, сообщает
28-летний футболист должен прибыть в Алматы сразу после получения разрешения на выезд от межведомственной комиссии.
Отмечается, что стороны обговорили все условия. В Алматы Алвеш сразу пройдет медицинский осмотр, после чего заключит соглашение.
Последние три года хавбек провел в России, защищая цвета «Оренбурга» и «Крыльев Советов». До этого он выступал на родине за «Портимоненсе», румынский «Рапид» и словенскую «Олимпию».
Стоит отметить, что «Кайрат» и ранее проявлял интерес к бывшему игроку юношеских сборных Португалии.
Алвеш станет третьим новичком алматинского клуба, который ранее подписал камерунца Маки Баньяка и вернувшегося из бельгийского «Беерсхота» Яна Вороговского.