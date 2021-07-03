Трезеге рассказал о прошлом конфликте Роналду с некоторыми футболистами «Ювентуса»

«Криштиану — лучший трансфер “Ювентуса”, этого никто не ожидал. Были некоторые проблемы с его товарищами по команде, это можно было заметить, но он забил 100 голов. Думаю, никому не удавалось управлять им, как это делал Зинедин Зидан. Возможно, в какой-то момент, в “Ювентусе” отсутствовало взаимопонимание.

Есть футболисты, с которыми лучше иметь хорошие отношения, потому что они заставляют команду выигрывать матчи. Роналду — один из них, Дибала тоже. Остальные, при всем уважении к ним, не такие, — цитирует Трезеге La Gazzetta dello Sport.