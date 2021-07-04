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09:58 (мск), источник: Газета.Ру

Игроков сборной Франции Гризмана и Дембеле обвинили в расизме в адрес японцев

Игроки «Барселоны» и национальной сборной Франции Антуан Гризманн и Усман Дембеле обвиняются в расизме по отношению к азиатам.

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Опубликована видеозапись, на которой находящиеся в отеле футболисты комментируют действия работников, исправляющих неполадки с телевизором, сообщает South China Morning Post.

«Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? А что это за отсталый язык? Это вообще технически продвинутая страна или нет?» — спрашивает Дембеле у Гризманна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что видеозапись, скорее всего, была записана Дембеле летом 2019 года во время тура каталонцев по Японии.

Сборная Франции покинула чемпионат Европы — 2020 после поражения в серии пенальти от швейцарцев (основное время — 3:3) в рамках 1/8 финала. На групповом этапе французы заняли первое место после победы над Германией (1:0) и двух ничьих с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Гризманн принял участие во всех четырех играх Евро и отметился одним забитым мячом. Дембеле сыграл в двух матчах турнира.

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3:3
По пенальти: 4:5Основное время: 3:3 (0:1)
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