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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» одержал победу и сдвинул «Астану» с первого места КПЛ

«Тобол» одержал гостевую победу над «Тураном» в матче 19-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
Тобол Кс
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Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 4:2 в пользу костанайцев. Победа возвращала им первое место в КПЛ, с которого их накануне сместила «Астана», и им удалось этого добиться.

Первыми во встрече повели хозяева. На 16-й минуте счет открыл Темирлан Амиров. Но на 33-й его одноклубник Олжас Керимжанов все смазал, забив автогол.

На 56-й минуте Азат Нургалиев пробил пенальти, и в счете повели уже костанайцы. Им оставалось не пропустить. Но спустя еще 20 минут Амиров оформил дубль, сравняв счет.

Однако удержать ничью хозяевам не удалось. На последних минутах гости поймали кураж. На 84-й минуте «Тобол» вывел вперед Сергей Малый. А на 87-й точку во встрече поставил Элгуджа Лобжанидзе.

«Тобол» вернулся на первое место в КПЛ, обгоняя «Астану» после 19 туров на одно очко.

В параллельном матче «Кайсар» со счетом 1:0 обыграл «Ордабасы». Автором единственного гола стал Максат Байжанов на 42-й минуте. Клуб из Кызылорды остался на предпоследнем, 13-м месте в турнирной таблице, а шымкентцы опустились на пятое.

Напомним, что до 11 сентября КПЛ уходит на перерыв, связанный с выступлением клубов в еврокубках, а также с матчами национальных сборных.

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