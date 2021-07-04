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11:56 (мск), источник: Sports.Ru

Месси хочет, чтобы «Барса» гарантировала ему все деньги по старому и новому контрактам. Стороны пока не договорились

«Барселона» продолжает переговоры с представителями Лионеля Месси по вопросу подписания нового контракта.

Барселона
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Источник: Reuters

Как пишет Marca, есть сразу несколько моментов, которые препятствуют заключению нового соглашения.

Во-первых, учитывая финансовые проблемы клуба, аргентинец хочет получить гарантии того, что ему выплатят все деньги, положенные по контракту, даже если начнется новая волна пандемии или кризис в футболе станет еще более серьезным.

Во-вторых, советники Месси хотят узнать, как «Барселона» собирается распределять по сроку нового соглашения те задолженности перед футболистом, которые остались еще с предыдущего контракта.

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В-третьих, стороне игрока не ясно, как «Барса» собирается решать вопрос с налогами. Если в ближайшие два года клуб не сможет выплатить Месси те деньги, которые должен по прежнему соглашению, то аргентинец получит их, уже находясь в США (Месси планирует уехать в МЛС в 2023-м). Представители футболиста хотят узнать, где в таком случае Месси должен будет платить налоги — в Испании или в США. «Барселона» должна прояснить этот вопрос.

Кроме того, Месси до сих пор сомневается в силе спортивного проекта, который выстраивает «Барса». Хоть клуб и подписал Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Эрика Гарсию, Месси не уверен, что этих игроков хватит, чтобы команда вышла на новый уровень.

По данным источника, окончательного решения о том, что Месси продлит контракт с «Барселоной», на данный момент нет.

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