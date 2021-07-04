Месси хочет, чтобы «Барса» гарантировала ему все деньги по старому и новому контрактам. Стороны пока не договорились
«Барселона» продолжает переговоры с представителями Лионеля Месси по вопросу подписания нового контракта.
«Барселона» продолжает переговоры с представителями Лионеля Месси по вопросу подписания нового контракта.
Как пишет Marca, есть сразу несколько моментов, которые препятствуют заключению нового соглашения.
Кроме того, Месси до сих пор сомневается в силе спортивного проекта, который выстраивает «Барса». Хоть клуб и подписал Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Эрика Гарсию, Месси не уверен, что этих игроков хватит, чтобы команда вышла на новый уровень.
По данным источника, окончательного решения о том, что Месси продлит контракт с «Барселоной», на данный момент нет.