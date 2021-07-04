Агент Роналду попросил «Ювентус» продлить контракт до 2023 года. «ПСЖ» и «МЮ» не заинтересованы в подписании португальца

По информации источника, агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш попросил туринцев подписать новое соглашение, которое будет рассчитано до 2023 года. Официальные переговоры между сторонами еще не начались, однако «старая синьора» уже была проинформирована о желании футболиста.

«Ювентус» знает, что Мендеш предложил услуги Роналду «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», однако ни один из клубов не заинтересован в подписании игрока. Руководство туринцев взяло время на принятие решения, так как португалец является самым высокооплачиваемым футболистом команды. Его зарплата составляет 31 миллион евро.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии, дважды брал Суперкубок страны и единожды — Кубок. Действующий контракт истекает следующим летом.