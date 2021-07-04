В MLS защитник и голкипер сотворили невероятный автогол
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Матч чемпионата США по футболу (MLS) между «Коламбусом» и «Новой Англией» запомнится невероятным голом в собственные ворота.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Матч чемпионата США по футболу (MLS) между «Коламбусом» и «Новой Англией» запомнится невероятным голом в собственные ворота.
В середине второго тайма защитник «Коламбуса» выбивал мяч на половину поля соперника и сделал это так удачно, что в штрафной «Новой Англии» началась неразбериха.
Защитник Эндрю Фаррелл и голкипер Мэтт Тернер понадеялись друг на друга и упустили мяч. Пытаясь отчаянно спасти положение, оба кинулись выбивать мяч. В итоге, партнеры столкнулись на линии ворот и привезли гол.
Мяч записали на счет защитника Фаррелла. Встреча завершилась ничьей 2:2.