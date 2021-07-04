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14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В MLS защитник и голкипер сотворили невероятный автогол

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Матч чемпионата США по футболу (MLS) между «Коламбусом» и «Новой Англией» запомнится невероятным голом в собственные ворота.

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В середине второго тайма защитник «Коламбуса» выбивал мяч на половину поля соперника и сделал это так удачно, что в штрафной «Новой Англии» началась неразбериха.

Защитник Эндрю Фаррелл и голкипер Мэтт Тернер понадеялись друг на друга и упустили мяч. Пытаясь отчаянно спасти положение, оба кинулись выбивать мяч. В итоге, партнеры столкнулись на линии ворот и привезли гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мяч записали на счет защитника Фаррелла. Встреча завершилась ничьей 2:2.

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