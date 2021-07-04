Умтити обратится в ФИФА, если «Барса» разорвет с ним контракт. Он не хочет уходить

Нынешнее соглашение футболиста с каталонцами действует до лета 2023 года, по нему он зарабатывает 16 млн евро в год до уплаты налогов. Если «Барселона» разорвет действующий контракт в одностороннем порядке, то Умтити обратится в ФИФА.

Отметим, что по первому контракту с «Барсой» защитник зарабатывал около 2 млн евро за сезон. Затем он подписал с клубом новое соглашение, и его зарплата выросла до 8 млн евро в год. Налоги покрывает «Барса», поэтому сумма доходит до 16 млн евро.