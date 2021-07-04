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18:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» обыграл «Каспий» и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию

«Тараз» выиграл у «Каспия» в рамках 19-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Каспий
ТаразЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Развязка наступила на 56-й минуте, когда точный удар удался португальскому полузащитнику Педро Эуженио. При этом актаусцы доигрывали игру вдесятером вследствие удаления Руслана Жанысбаева на 86-й минуте.

Таким образом, «Тараз» прервал безвыигрышную серию из десяти матчей и с десятого места поднялся на девятое, набрав 23 очка. «Каспий» с 24 баллами сохранил за собой восьмую строчку в таблице.

Напомним результаты других игр отчетного тура: «Кайрат» — «Атырау» (5:0), «Астана» — «Шахтер» (4:3), «Актобе» — «Акжайык» (2:1), «Жетысу» — «Кызыл-Жар» (0:0), «Туран» — «Тобол» (2:4), «Кайсар» — «Ордабасы» (1:0).

Матчи 20-го тура пройдут 11—12 сентября.

Тараз
1:0
Первый тайм: 0:0
Каспий
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