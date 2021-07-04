«Тараз» обыграл «Каспий» и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию

Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Развязка наступила на 56-й минуте, когда точный удар удался португальскому полузащитнику Педро Эуженио. При этом актаусцы доигрывали игру вдесятером вследствие удаления Руслана Жанысбаева на 86-й минуте.