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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил о возвращении легионера с опытом игры в Турции

Сербский футболист Душан Йованчич вернулся в «Тобол», сообщает пресс-служба клуба.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Полузащитник подписал контракт с костанайцами на 1,5 года.

В начале года Йованчич перешел в «Тобол» на правах безвозмездной аренды из турецкого «Ризеспора». В июне аренда игрока завершилась и он возвратился в Турцию. Позже лидер КПЛ решил вернуть легионера обратно.

В текущем чемпионате Казахстана он принял участие в 11 играх, результативными действиями не отметился.

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