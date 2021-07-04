«Тобол» объявил о возвращении легионера с опытом игры в Турции
Сербский футболист Душан Йованчич вернулся в «Тобол», сообщает
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Сербский футболист Душан Йованчич вернулся в «Тобол», сообщает
Полузащитник подписал контракт с костанайцами на 1,5 года.
В начале года Йованчич перешел в «Тобол» на правах безвозмездной аренды из турецкого «Ризеспора». В июне аренда игрока завершилась и он возвратился в Турцию. Позже лидер КПЛ решил вернуть легионера обратно.
В текущем чемпионате Казахстана он принял участие в 11 играх, результативными действиями не отметился.