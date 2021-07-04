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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

Команда «Кайрата» упустила победу и потерпела пятое поражение

«Кайрат-Жастар», являющийся фарм-клубом «Кайрата», потерпел пятое поражение в первой лиге Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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В рамках 11-го тура алматинцы на выезде играли с «Экибастузом», которому уступили со счетом 1:2.

Первыми успеха добились гости усилиями Арсения Мелещенко на 15-й минуте. На это хозяева ответили точными ударами Дамира Марата и Акмаля Айменова на 32-й и 73-й минутах соответственно.

После этой игры «Кайрат-Жастар» с 14 очками расположился на шестом месте, тогда как «Экибастуз» с отставанием на один балл оказался на седьмой строчке в таблице.

В следующем туре, 12 июля, «Кайрат-Жастар» дома примет «Кызыл-Жар СК М», а «Экибастуз» в гостях сыграет с «Кыраном».

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