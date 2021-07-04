Команда «Кайрата» упустила победу и потерпела пятое поражение

В рамках 11-го тура алматинцы на выезде играли с «Экибастузом», которому уступили со счетом 1:2.

Первыми успеха добились гости усилиями Арсения Мелещенко на 15-й минуте. На это хозяева ответили точными ударами Дамира Марата и Акмаля Айменова на 32-й и 73-й минутах соответственно.

После этой игры «Кайрат-Жастар» с 14 очками расположился на шестом месте, тогда как «Экибастуз» с отставанием на один балл оказался на седьмой строчке в таблице.