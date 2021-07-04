Команда «Кайрата» упустила победу и потерпела пятое поражение
«Кайрат-Жастар», являющийся
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«Кайрат-Жастар», являющийся
В рамках 11-го тура алматинцы на выезде играли с «Экибастузом», которому уступили со счетом 1:2.
Первыми успеха добились гости усилиями Арсения Мелещенко на 15-й минуте. На это хозяева ответили точными ударами Дамира Марата и Акмаля Айменова на 32-й и 73-й минутах соответственно.
После этой игры «Кайрат-Жастар» с 14 очками расположился на шестом месте, тогда как «Экибастуз» с отставанием на один балл оказался на седьмой строчке в таблице.
В следующем туре, 12 июля, «Кайрат-Жастар» дома примет «Кызыл-Жар СК М», а «Экибастуз» в гостях сыграет с «Кыраном».