«Каспий» лишился лидеров перед матчем с «Таразом». Известны причины
«Каспий» сыграл не в оптимальном составе с «Таразом» в рамках 19-го тура
Каспий
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«Каспий» сыграл не в оптимальном составе с «Таразом» в рамках 19-го тура
«Есть информация, что ведущие игроки команды незадолго до игры почувствовали недомогание, включая повышенную температуру.
Напомним, что встреча завершилась минимальной победой «Тараза» (1:0). Решающий гол на 56-й минуте забил Педро Эуженио.