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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Каспий» лишился лидеров перед матчем с «Таразом». Известны причины

«Каспий» сыграл не в оптимальном составе с «Таразом» в рамках 19-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает телеграм-канал «Гол емес».

Каспий
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Источник: ФК "Каспий"

«Есть информация, что ведущие игроки команды незадолго до игры почувствовали недомогание, включая повышенную температуру. ПЦР-тесты на наличие коронавируса дали отрицательный результат. Однако, учитывая, что Мангистауская область находится в “красной” зоне, руководство клуба решило не рисковать и в Тараз отправились только те, у кого нет проблем со здоровьем. Остальные были изолированы и в настоящее время находятся на карантине», — говорится в сообщении источника.

Напомним, что встреча завершилась минимальной победой «Тараза» (1:0). Решающий гол на 56-й минуте забил Педро Эуженио.

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