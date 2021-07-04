«Каспий» лишился лидеров перед матчем с «Таразом». Известны причины

«Есть информация, что ведущие игроки команды незадолго до игры почувствовали недомогание, включая повышенную температуру. ПЦР-тесты на наличие коронавируса дали отрицательный результат. Однако, учитывая, что Мангистауская область находится в “красной” зоне, руководство клуба решило не рисковать и в Тараз отправились только те, у кого нет проблем со здоровьем. Остальные были изолированы и в настоящее время находятся на карантине», — говорится в сообщении источника.