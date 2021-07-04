Защитник сборной Казахстана перейдет в «Тараз»

32-летний универсальный игрок покинет «Ордабасы» из-за финансовых проблем, как и многие его одноклубники. Ожидается, что воспитанник кокшетауской школы футбола текущий сезон доиграет в составе «Тараза».

Ранее он уже выступал в этой команде. Также Досмагамбетов играл за родной «Окжетпес», «Тобол» и «Восток».