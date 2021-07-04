Защитник сборной Казахстана перейдет в «Тараз»
Футболист «Ордабасы» Тимур Досмагамбетов ведет переговоры с «Таразом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Футболист «Ордабасы» Тимур Досмагамбетов ведет переговоры с «Таразом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
32-летний универсальный игрок покинет «Ордабасы»
Ранее он уже выступал в этой команде. Также Досмагамбетов играл за родной «Окжетпес», «Тобол» и «Восток».
В текущем сезоне КПЛ на его счету 17 матчей, в которых он забил один гол и сделал три голевые передачи.