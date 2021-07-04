Текущие события
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
П 1:3
11
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
06:00
Мексика
Нигерия
40
Все события
Фоторепортажи
15Англия выбила Германию с Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана перейдет в «Тараз»

Футболист «Ордабасы» Тимур Досмагамбетов ведет переговоры с «Таразом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Тараз
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

32-летний универсальный игрок покинет «Ордабасы» из-за финансовых проблем, как и многие его одноклубники. Ожидается, что воспитанник кокшетауской школы футбола текущий сезон доиграет в составе «Тараза».

Ранее он уже выступал в этой команде. Также Досмагамбетов играл за родной «Окжетпес», «Тобол» и «Восток».

В текущем сезоне КПЛ на его счету 17 матчей, в которых он забил один гол и сделал три голевые передачи.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная провалила Евро-2020, но заработала солидную сумму
Семак ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России
Шевченко обратился к фанатам после вылета сборной Украины с Евро
Пилот «Ред Булл» выиграл третий этап «Формулы-1» подряд
В Италии сообщили об отказе Диего Година переходить в ЦСКА
Венедиктов: Черчесов назначен Путиным и будет снят только им
Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь