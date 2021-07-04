«Динамо» и «Рух» сыграли вничью в брестском дерби чемпионата Беларуси

Поначалу больше атаковали динамовцы, но счет открыли футболисты «Руха». На 32-й минуте после подачи углового удара с левого фланга Денис Гречихо переправил мяч в ворота Романа Степанова. После перерыва «Динамо» вновь захватило инициативу и на 79-й минуте Станислав Беленький установил окончательный результат.

Также сегодня минское «Динамо» разгромило на своей арене мозырскую «Славию» со результатом 4:0. На 11-й минуте встречи счет открыл ветеран минского клуба Антон Путило, а потом хет-трик оформил сенегальский форвард Аблай Мбенге, отличившийся на 42-й, 62-й и 66-й минутах матча.

Результаты других матчей 15-го тура: «Минск» — «Сморгонь» — 2:2, «Слуцк» — «Спутник» (Речица) — 3:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 1:1, «Витебск» — БАТЭ (Борисов) — 0:0.

Гостевой матч лидера турнира солигорского «Шахтера» с «Гомелем» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков, БАТЭ — 36, «Динамо» (Минск) — 29, «Рух» — 29, «Гомель» — 27, «Минск» — 21, «Динамо» (Брест) — 21, «Витебск» — 20, «Энергетик-БГУ» — 19, «Торпедо-БелАЗ» — 19, «Ислочь» — 16, «Слуцк» — 14, «Славия» — 9, «Неман» — 9, «Спутник» — 7, «Сморгонь» — 7.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

16 июля. «Слуцк» — БАТЭ, «Динамо» (Брест) — «Спутник», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск);.

17 июля. «Сморгонь» — «Энергетик-БГУ», «Гомель» — «Рух;.

18 июля. «Славия» — «Ислочь», «Витебск» — «Неман».