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11:47 (мск), источник: Газета.Ру

Игрока «Челси» раскритиковали за жестокое обращение с находящейся под угрозой рыбой

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич был раскритикован организацией Blue Planet Society в Twitter.

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Источник: AP 2021

Американец оказался в центре скандала из-за видео. В соцесети попал ролик, на котором спортсмен сидит на лодке и жонглирует мячом над одной из больших рыб, которую держали на веревке.

«Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой групером-голиафом для видео в социальных сетях», — подписан пост в Twitter.

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В минувшем сезоне Пулишич стал обладателем Лиги чемпионов в составе синих. В финальном матче был переигран «Манчестер Сити» (1:0). За лондонский клуб хавбек сыграл во всех турнирах 43 матча, в которых забил шесть мячей и четырежды ассистировал партнерам.

Групер-голиаф — крупная морская рыба, обитающая в тропических водах. Его охранный статус классифицируется как «уязвимый». Это означает, что его будущее не вызывает немедленных опасений.

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