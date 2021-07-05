Игрока «Челси» раскритиковали за жестокое обращение с находящейся под угрозой рыбой
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич был раскритикован организацией Blue Planet Society в Twitter.
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич был раскритикован организацией Blue Planet Society в Twitter.
Американец оказался в центре скандала
«Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой
В минувшем сезоне Пулишич стал обладателем Лиги чемпионов в составе синих. В финальном матче был переигран «Манчестер Сити» (1:0). За лондонский клуб хавбек сыграл во всех турнирах 43 матча, в которых забил шесть мячей и четырежды ассистировал партнерам.