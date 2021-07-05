Серхио Рамос согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»

Об этом сообщает Le Parisien. Стороны уже согласовали условия контракта.

Ранее появлялась информация, что 35-летний испанец подпишет соглашение с парижанами до 2023 года.

Контракт испанца со «сливочными» подошел к завершению. Поскольку стороны приняли решение его не продлевать, то футболист покидает Мадрид на правах свободного агента.

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