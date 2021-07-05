Серхио Рамос согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»
Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ».
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Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ».
Об этом сообщает Le Parisien. Стороны уже согласовали условия контракта.
Ранее появлялась информация, что 35-летний испанец подпишет соглашение с парижанами до 2023 года.
Контракт испанца со «сливочными» подошел к завершению. Поскольку стороны приняли решение его не продлевать, то футболист покидает Мадрид на правах свободного агента.
В минувшем клубном сезоне он отыграл за «Реал» 21 матч, забил четыре гола и сделал результативную передачу.