Франк Рибери не намерен завершать карьеру. Он хочет играть до 40 лет

Как сообщает Sport Bild, 38-летний футболист после истечения контракта с «фиалками» вернулся в Мюнхен, где проводит время с семьёй и ожидает варианты для продолжения карьеры.

По информации источника, Франк не намерен завершать карьеру этим летом и хочет играть ещё два сезона — до 40 лет.

В марте сообщалось, что Рибери склоняется к уходу из «Фиорентины» и возвращению в Германию. В услугах француза были заинтересованы несколько клубов Бундеслиги.

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