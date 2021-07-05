Гендиректор «Баварии» Кан рассказал о целях клуба на сезон

«Мы хотим демонстрировать футбол мирового уровня, со звездами и молодежью. В 10-й раз подряд выиграть чемпионат Германии — это было бы нечто особенное. В еврокубках мы тоже хотим быть в лидерах. Я убежден, что у нас есть хорошие возможности для этого.