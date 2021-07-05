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21:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» объявил о возвращении нападающего из «Тобола»

ФК «Шахтер» подписал контракт с воспитанником карагандинской школы футбола Оралханом Омиртаевым, сообщается на сайте клуба.

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Свою карьеру он начал в 2015 году в составе «горняков». За основную команду «Шахтера» сыграл 70 матчей, забил семь мячей и стал автором шести голевых передач. За национальную сборную провел два матча и забил два гола.

Предыдущим клубом нападающего был «Тобол». Полтора года назад Омиртаев сам настоял на отъезде из Караганды, но в итоге так и не стал основным нападающим костанайской команды.

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