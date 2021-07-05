Гвардиола назвал финансовую ситуацию в «Барселоне» критической

По словам специалиста, это связано не только с пандемией коронавируса. Он также высказал доверие президенту клуба Жоану Лапорте, но удивился, что каталонцы оказались в таком положении. Гвардиола добавил, что ближайшие годы будут тяжелыми для «Барселоны».