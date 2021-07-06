Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
40
Футбол. Чемпионат Европы
7.07
Англия
Дания
Все события
Фоторепортажи
15Англия выбила Германию с Евро
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» может отдать Де Хеа в аренду

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в другую команду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, руководство клуба готово рассмотреть вариант с арендой 30-летнего испанца. В завершившемся сезоне Де Хеа провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.

В конце мая появилась информация о желании «Манчестер Юнайтед» обменять де Хеа на вратаря «Атлетико» Яна Облака. По данным СМИ, некоторые из ближайших советников главного тренера Уле-Гуннара Сульшера настаивают на кандидатуре Облака, который выиграл титул Ла Лиги с «Атлетико».

Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого является. Контракт голкипера с «красными дьяволами» действует до 2023 года. В составе манкунианцев испанский вратарь стал чемпионом Англии, обладателем Кубка, трёх Суперкубков страны и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Английский эксперт: Россия не провалилась, а вернулась на место
В РФС составили шорт-лист потенциальных преемников Черчесова
Месси вышел вперёд в гонке за «Золотой Мяч». Роналду – вне топ-5
Анри покидает сборную Бельгии и откажется от своей зарплаты
Манчини проэкзаменует Испанию: прогнозы на матчи Евро
Бразилия вышла в финал Копа Америка. И теперь ждет там Аргентину
Денис Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь