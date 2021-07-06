«Манчестер Юнайтед» может отдать Де Хеа в аренду

По информации источника, руководство клуба готово рассмотреть вариант с арендой 30-летнего испанца. В завершившемся сезоне Де Хеа провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.

В конце мая появилась информация о желании «Манчестер Юнайтед» обменять де Хеа на вратаря «Атлетико» Яна Облака. По данным СМИ, некоторые из ближайших советников главного тренера Уле-Гуннара Сульшера настаивают на кандидатуре Облака, который выиграл титул Ла Лиги с «Атлетико».